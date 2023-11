★ Cinéma & Psychanalyse ★ N’oublie pas les fleurs ★ Kino Ciné Villeneuve-d’Ascq, 22 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

★ Cinéma & Psychanalyse ★ N’oublie pas les fleurs ★ Mercredi 22 novembre, 19h45 Kino Ciné 6€ tarif plein, 5€ tarif réduit

Cinéma & Psychanalyse ★ N’oublie pas les fleurs de Genki Kawamura

À 19h45, Mercredi 22 novembre, rejoignez nous au Kino Ciné pour une séance cinéma & psychanalyse.

Projection du film «N’oublie pas les fleurs» suivi d’un ciné-débat animé par Rosa Caron, MCF-HDR émérite (Université de Lille, PSITEC), psychanalyste, Présidente de l’Association des psychologues cliniciens de l’Université de Lille et Baptiste Le Diagon, psychologue clinicien, doctorant, ATER (Université de Lille, PSITEC). Le débat sera axé sur le thème de la maladie d’Alzheimer.

Évènement en partenariat avec l’Association des psychologues cliniciens de Lille.

Cinéma écrivain japonais et producteur de films, Genki Kawamura signe un premier long métrage ambitieux, adaptant son propre roman éponyme, en partie inspirée par sa grand-mère. Récit personnel autour de la maladie d’Alzheimer et plus largement de nos existences.

D’une grande finesse et d’une subtile intelligence formelle, multipliant les flashbacks poignants et les séquences renversantes dans un récit qui nous noie sous les émotions fortes.

Un premier long métrage fin et lumineux avec un sens remarquable de la mise en scène.

En 2022, il remporte la Conque d’Argent du Meilleur Réalisateur au Festival du film de San Sebastián et devient le premier japonais récompensé par ce prix.

SYNOPSIS :

Lors du réveillon du Nouvel An, Izumi retrouve sa mère Yuriko errant dans un parc par un froid glacial. Quelques mois plus tard, elle est diagnostiquée comme souffrant d’Alzeihmer et sa mémoire décline rapidement. Pour son fils, les souvenirs de la mère qui l’a élevé seule sont toujours aussi vivaces. L’un d’eux en particulier, lorsqu’il croyait qu’elle avait disparu, le hante terriblement. Alors que Yuriko sombre lentement dans l’oubli, Izumi doit accepter de perdre à nouveau sa mère, cette fois pour toujours. En prenant soin de sa mère – au moment où lui-même s’apprête à devenir père – Izumi tente de comprendre ce qui l’a éloigné d’elle et s’interroge sur le sens de leur relation, pour retrouver l’essentiel de ce qui leur reste.

D’après son roman N’oublie pas les Fleurs (Fleuve Éditions)

Japon – VOSTFR – 1h44

ENTRETIEN AVEC GENKI KAWAMURA Propos recueillis par Gregory Coutaut

Qu’est ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire en particulier ?

Mon désir de faire ce film remonte à quelques années, lorsque j’ai réalisé que ma grandmère commençait à oublier des choses. On lui a diagnostiqué la maladie d’Alzheimer et j’ai décidé d’écrire un roman à ce sujet. Lorsqu’il a été question d’éventuellement adapter ce livre, je me suis dit que l’histoire m’était trop personnelle pour que je laisse quelqu’un d’autre réaliser ce projet. C’était ma grandmère, il fallait donc que ça devienne mon film.

Par ailleurs, je suis venu au Festival de Cannes présenter Duality, un court métrage dans lequel j’expérimentais des nouvelles formes

de narration et de mise en scène. J’ai pensé que cette nouvelle expérience pouvait me permettre de mieux raconter cette histoire.

De façon générale, en quoi est ce que votre expérience de producteur vous a-t-elle aidé pour réaliser votre premier long métrage ?

D’un côté, j’ai souhaité m’inspirer de Kenji Mizoguchi, notamment LES CONTES DE LA LUNE VAGUE, et la fluidité unique avec laquelle il parvient à brouiller la frontière entre rêve et réalité.

D’un autre côté, je suis influencé par le cinéma d’animation. J’apprécie beaucoup par exempe la manière qu’a Satoshi Kon de créer ses propres mondes et de jouer sur la temporalité.

Concernant la perte de repères, l’utilisation de la lumière donne également parfois à N’OUBLIE PAS LES FLEURS des airs de film de fantômes. Est-ce une interprétation qui vous convient ?

Si cela est assez fréquent dans le cinéma américain, il demeure assez rare dans le cinéma japonais d’utiliser des variations de lumières à l’intérieur d’une même scène. C’est pourtant un effet très évocateur, qui permet là encore de suggérer une frontière entre rêve et réalité. Je ne suis pas persuadé que tous les spectateurs le remarqueront, mais c’est effectivement un aspect que nous avons beaucoup travaillé.

Pouvez-vous nous parler de votre travail sur les plans-séquences, et la manière dont vous mélangez justement vous aussi les temporalités dans le même plan ?

Mon désir était de retranscrire le mieux possible la logique intérieure des personnes atteintes d’Alzheimer.

On a parfois l’impression que ces personnes errent sans logique, mais c’est plutôt que le but qu’elles cherchent à atteindre n’arrête pas de se déplacer.

L’impression de perte de repères qu’il y a dans ces scènes provient du fait que pour interagir avec notre environnement, on se fie généralement avant tout à ce que l’on perçoit visuellement. Or ces scènes sont davantage guidées et liées par le travail du son.

La scène qui me paraissait représenter le plus grand défi était un unique plan-séquence de sept minutes où le personnage devait changer d’âge à plusieurs reprises sans coupure. Au moment du tournage, je me suis rendu compte à quel point cela devait être compliqué à interpréter.

Le dénouement de N’OUBLIE PAS LES FLEURS peut être interprété aussi bien de façon positive ou amère, quel est votre point de vue sur l’ambivalence de cette fin ?

C’est une très bonne question et je suis ravi que vous ayez noté cette ambiguïté. Je ne crois ni aux happy ends ni aux fins tragiques, car cela ne rend pas justice au fait que nous portons toujours en nous de la tristesse et de la joie. Lorsqu’une rivière se jette dans la mer, l’eau pure et l’eau salée se mélangent.

Nos vies sont comme cela.

Kino Ciné Université Lille 3 – Rue du barreau 59653 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 41 61 43 http://www.kino-cine.com [{« type »: « email », « value »: « contact@kino-cine.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T19:45:00+01:00 – 2023-11-22T22:00:00+01:00

2023-11-22T19:45:00+01:00 – 2023-11-22T22:00:00+01:00

cinéma psychanalyse