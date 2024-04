Concert Aubépine + Cric Crac Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, samedi 8 juin 2024.

Concert Aubépine + Cric Crac Samedi 8 juin 2024 à 20h30, à la Ferme d’en Haut Samedi 8 juin, 20h30 Ferme d’en Haut 8€ ou 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T20:30:00+02:00 – 2024-06-08T23:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T20:30:00+02:00 – 2024-06-08T23:00:00+02:00

Concert Aubépine + Cric Crac

Aubépine, musique traditionnelle poitevine.

Deux voix spontanées et vagabondes pointent sur le bord du chemin pour y faire danser le monde. Aubépine, dans un assemblage brut de libertés au service de la danse crée la rencontre et l’énergie.

La contrebasse et le vielle à roue, complices et attirées viennent y joindre une parfaite orchestration rythmée par l’aisance du jeu et l’alchimie particulière de leurs timbres.

1ere partie : Musiciens des ateliers jeu d’ensemble de Cric Crac compagnie

Tarif 8€ ou 5€

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Concert assis / debout, emplacement libre. Les premiers arrivés disposeront plus facilement des places assises.

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}] [{« link »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Bastien Clochard