Le Musée fait son cirque Musée de Plein Air Villeneuve-d’Ascq, dimanche 26 mai 2024.

Le Musée fait son cirque Un programme pour toute la famille vous attend au Musée ce dimanche Dimanche 26 mai, 10h00 Musée de Plein Air Compris dans le tarif d’entrée au Musée : tarif plein 5/ réduit 3

Retrouvez un cirque d’antan dans le village du Musée de Plein Air ! Profitez d’ateliers ou de spectacles de cirque et de feux sur la journée.

Rendez-vous : Ouverture du parc à 10h et animations à partir de 11h.

A 11h30 et 16h : Spectacle Swing and Fire

Durée : 30 minutes / Tout public

Dans l’univers d’un cirque d’antan, nos swingueurs-jongleurs vous feront voyager dans le temps. Manipulateurs d’objets hors pairs, ils feront virevolter leurs torches, cordes de feu, bâtons enflammés et ne manqueront pas de faire briller les yeux du public !. Sa douce folie enivrante embarquera tous ceux qui croiseront son chemin dans une danse endiablée.

A 14h30 Swing and fire la Déambulation (durée 30 minutes)

A 11h,15h,17h : Déambulation Le Gentleman Zana par FTL Juggling (durée 45 minutes). L’habit ne fait pas le moine, et si l’hurluberlu se présentant face a vous est bien habillé, et utilise un vocable soutenu, cela ne signifie pas que ses dires reflètent la réalité… Et si cela représente la sienne, peut-être n’est-il pas aussi fiable qu’on le penserait au premier abord ! Tout public

De 15h à 17h : Atelier de découverte des arts du cirque avec Histoires de Fêtes. Les visiteurs découvriront les arts du cirque au travers de la jonglerie et de l’équilibre (balles, diabolo, fil d’équilibre, etc.), l’atelier sera ouvert aux enfants et aux adultes pour une découverte familiale et intergénérationnelle. A partir de 4 ans. 10 enfants, accompagnés d’un parent par temps d’atelier.

De 15h à 18h : Ateliers familiaux sur la thématique du cirque, Repartez avec votre création !

A 11h et 18h : Rendez-vous animaux. Accompagnez nos villageois à la rencontre des animaux de la ferme !

A 15h : Visite guidée du musée avec nos villageois en costume d’époque.

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208