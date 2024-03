Conférence : Le problème à l’heureuse issue Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d’Ascq, mardi 28 mai 2024.

Conférence de Jean-Paul Delahaye, professeur émérite en informatique à l'Université de Lille. Rendez-vous le 28 mai à 18h30 à l'Espace culture de la Cité scientifique.

Sur réservation.

Le problème à l’heureuse issue

La mathématicienne Ester Klein découvrit un énoncé sur la répartition des points d’un plan affirmant la présence d’un ordre inévitable. Son résultat présenté aux mathématiciens hongrois Paul Erdös et Gorge Szekeres fut alors généralisé.

La rencontre autour de ce problème aboutit au mariage de Gorges Szekeres et Esther Klein, conduisant Erdös à donner le nom de « problème à l’heureuse issue » à l’énigme. Gorge et Esther, mariés en 1937, vécurent heureux jusqu’au 28 août 2005, date à laquelle ils décédèrent tous les deux à une heure d’intervalle. Une incroyable série de résultats géométriques et combinatoires, montrant que l’ordre est inévitable, entretient aujourd’hui le souvenir de l’heureuse rencontre.

Réservation sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-le-probleme-a-lheureuse-issue-818513224087

