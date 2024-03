Odysséa Lac du Héron – Villeneuve d’Ascq 2024 Lac du Héron – Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq, dimanche 26 mai 2024.

Rendez-vous au Lac du Héron le dimanche 26 mai 2024 à partir de 8h. Dimanche 26 mai, 08h00 Lac du Héron – Villeneuve d’Ascq

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-26T08:00:00+02:00 – 2024-05-26T14:00:00+02:00

Fin : 2024-05-26T08:00:00+02:00 – 2024-05-26T14:00:00+02:00

Odysséa est une association de loi 1901, créée en 2002 et ayant pour objectif d’organiser des courses et marches à pied en France et en outremer afin de soutenir la lutte contre le cancer du sein, en reversant localement, les fonds que nous collectons sur chacune de nos villes étapes.

A ce titre, depuis plus de 20 ans, ce sont plus de 1.2 million de participants qui se sont mobilisés afin de collecter et reverser ensemble plus de 14 millions d’euros en soutien à la lutte contre le cancer du sein.

En 2024, ce circuit comptera 13 étapes, dont une dans votre région, pour la première édition, au Lac du Héron, le dimanche 26 mai prochain permettant ainsi de soutenir localement la recherche et la lutte contre le cancer du sein dans la Région Nord. Les fonds recoltés seront reversés au Centre Oscar Lambret.

Vous avez jusqu’au Jeudi 23 mai à 20h00 pour vous inscrire en ligne.

Si vous n’êtes pas disponible le 26 mai, vous avez la possibilité de vous inscrire aux courses à distance connectées de 5km ou de 10km, que vous pourrez réaliser entre le lundi 20 mai et le dimanche 2 juin.

Au programme vous retrouverez les distances phares de nos événements :

– 9h00 : Course 10km chronométrée (à partir de 16 ans)

– 10h30 : Course 1km enfants « Je cours pour Maman » (de 5 à 12 ans inclus)

– 11h15 : 5km course non-chronométrée (à partir de 8 ans)

– 11h30 : 5km marche non chronométrée (à partir de 5 ans)

Sans oublier les échauffements collectifs Odysséa avant chaque départ et l’ensemble des animations sur le village.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet.

Lac du Héron – Villeneuve d'Ascq 1 Rue Carpeaux, 59650 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

