Battle Raw Concept Palacium Villeneuve-d’Ascq, vendredi 24 mai 2024.

Battle Raw Concept Vendredi 24 et samedi 25 mai 2024, venez vivre la passion du Breakdance au Palacium avec la Roulotte Urbaine ! 24 et 25 mai Palacium

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T18:30:00+02:00 – 2024-05-24T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-25T17:30:00+02:00 – 2024-05-25T22:00:00+02:00

En 2024, le Breakdance fait son entrée aux Jeux Olympiques. Pour célébrer cette première, la Roulotte Urbaine organise en partenariat avec la ville de Villeneuve d’Ascq le samedi 25 mai 2024 le Battle Raw Concept : les meilleurs athlètes de Breaking du monde entier seront réunis au Palacium ; près de 80 artistes de 16 pays, dont certains participeront aux Jeux Olympiques.

Au programme :

Vendredi 24 mai :

Open training Breaking de 18h30 à 20h30, un entraînement sera ouvert au public avec tous les athlètes

Samedi 25 mai :

Village urbain et sportif de 14h30 à 17h15 (entrée gratuite) :venez découvrir les cultures urbaines à travers des ateliers artistiques et sportifs : initiation au hip-hop, au graff, au basket, au foot Panna …

Compétition Internationale de Breaking

avec 16 délégations olympiques : 80 danseurs – 2 MC – 1 DJ & 3 juges de renommée internationale qui partageront leur expertise et leurs perspectives pour évaluer les compétiteurs.

Ouverture des portes à 17h30.

Présentation du jury à 19h

19h15 : huitième de finale Battle 3vs3 Break

21h10 : demi-finale Battle 3vs3 Breaking

21h50 : remise des prix

Un spectacle unique et surtout accessible à tous avec des places à partir de 5 € la place.

Réservations : https://www.billetweb.fr/battle-raw-concept-2024

Une initiation au breaking dans les écoles villeneuvoises

Les 6, 7, 13, 14 & 16 mai 2024, la Roulotte Urbaine fera découvrir le Breaking aux jeunes villeneuvois avec une performance battle et atelier participatif sous forme de flashmob dans les cours de 10 écoles primaires de la ville.

Le 24 mai 2024, une rencontre artistique et sportive aura lieu entre des écoles villeneuvoises et des athlètes olympiques de Breaking

Plus d’infos : www.battlerawconcept.com

Renseignements, tarif de groupe et bons de commande : laroulotteurbaine@gmail.com

Palacium 2 Rue Breughel 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France