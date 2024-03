Journée Patrimoine et Moulin Musée de Plein Air Villeneuve-d’Ascq, samedi 22 juin 2024.

Journée Patrimoine et Moulin A la découverte du patrimoine rural 22 et 23 juin Musée de Plein Air Compris dans le tarif d’entrée au Musée : tarif plein 5/ réduit 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-22T11:00:00+02:00 – 2024-06-22T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-23T11:00:00+02:00 – 2024-06-23T19:00:00+02:00

Découvrez notre merveilleux Moulin de Vaudricourt, datant du 18ème siècle Ce dernier modèle de moulin tout en bois, à calotte hexagonale, est le seul fonctionnel en France. Au programme : visite guidée avec les meuniers dans les 3 niveaux du moulin, atelier autour du blé et pain au fournil et séances de contes.

Ouverture du Musée : 10h – 19h

Rendez-vous : à partir de 11h

Samedi 14h,15h,16h,17h et dimanche 14h,15h,16h,17h,18h : Atelier « le blé et nous » pour comprendre le blé et son évolution avec un animateur nature.

Dimanche à 14h,15h30 et 16h30 : Le Moulin à Histoire dites, re-dites et inédites…Vieux Moulin à café reconvertir en Moulin à Histoires, comme une machine à voyager dans le temps et l’espace…. Il y’en a qui tournent 7 fois leur langue avant de parler. Avec la conteuse Cécile, il suffit de 3 tours de manivelle pour que les mots s’entremêlent !

Visite du Moulin de Vaudricourt ! 10h – 10h40 /11h – 11h40 /14h – 14h40 / 15h – 15h40/ 16h – 16h40

Atelier Pain : Ouvert à 10 enfants par groupe, accompagnés d’un parent pour les petits. A partir de 3 ans.

De 15h à 18h : Atelier Familial selon la thématique du Moulin ! Repartez avec votre création !

De 11h et 18h : Rendez-vous animaux. Accompagnez nos villageois à la rencontre des animaux de la ferme !

A 15h : Visite guidée du musée avec nos villageois en costume d’époque.

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=58a06bc1-1357-4ae7-9976-ddecd4fe3208