Découverte de jardins Match Villeneuve-d’Ascq

Découverte de jardins Le 1er juin, l’Association Coin de Terre Familial du Breucq Sart Babylone vous invite à une journée exceptionnelle dédiée à la découverte de jardins enchanteurs. Samedi 1 juin, 08h00 Match Inscriptions – Payant 56 euros par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T08:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T08:00:00+02:00 – 2024-06-01T19:00:00+02:00

Comme chaque année, l’Association Coin de Terre Familial du Breucq Sart Babylone vous invite à une journée exceptionnelle dédiée à la découverte de jardins enchanteurs.

Le 1er juin prochain, préparez-vous à explorer deux jardins en France et un en Belgique. Le départ est prévu depuis le parking du supermarché Match, situé rue Jean-Jaurès, à 8h15, pour un retour vers 19h00.

Coût de cette journée (incluant le transport en bus, les repas et les visites des jardins) : 56 euros par personne.

Infos et réservation : 06 52 25 31 69 ou 06 25 75 39 35.

Match rue Jean Jaurès, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0652253169 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0625753935 »}]