Créa’nature : baumes et onguents naturels Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d’Ascq, samedi 22 juin 2024.

Un atelier 100% nature et zéro déchets pour tous les sportifs ! Audrey, de la Maison de l’Eau, de la pêche et de la Nature vous accompagne dans cet atelier pour réaliser un baume et gel sportif, des produits indispensables pour toutes vos séances de sport !

A partir de 9h30

Durée : 2 h

Nombre de place limité, sur réservation par mail à relaismarque@lillemetropole.fr

tout public, à partir de 14 ans

Relais Nature du Val de Marque
VILLENEUVE D'ASCQ
Villeneuve-d'Ascq
59650
Nord
Hauts-de-France
03 20 63 11 26
relaismarque@lillemetropole.fr

