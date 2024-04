Foire aux plaisirs Château de Flers Villeneuve-d’Ascq, vendredi 24 mai 2024.

Foire aux plaisirs La foire aux plaisirs est de retour les 24 et 25 mai au château de Flers ! 24 et 25 mai Château de Flers Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T18:00:00+02:00 – 2024-05-24T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T23:00:00+02:00

La foire aux plaisirs est de retour les 24 et 25 mai au château de Flers !

Fête populaire et conviviale qui rassemblait les habitants de Villeneuve d’Ascq entre 1926 et 1969, la Foire aux Plaisirs revient au château de Flers pour renouer avec nos traditions populaires et festives !

Une farandole d’activités pour tous :

Vendredi 24 mai :

18h : Buvette et petite restauration

19h : Karaoké Live Luigi Roots

20h : Concert Fluo sauvage

Samedi 25 mai de 14h à 23h

De 14h à 18h : Kermesse, guinguette, jeux flamands, animations familiales, stand maquillage… Chant avec orgue de barbarie et balade contée avec l’âne Cadichon de Gruson.

Réservations pour la promenade contée avec l’âne Cadichon : https://www.helloasso.com/…/foire-aux-plaisirs-petites…

14h : 30 ans de l’Office de tourisme

15h : Départ du rallye famille – 3 niveaux de parcours à travers la Chaîne des Lacs, ponctués de guernouillardises.

15h15 : Chorale participative, venez chanter tous ensemble !

18h : Fanfare Mortal Kombo

19h00 : Concert Cric Crac compagnie avec les enfants de l’école Bossuet

19h30 : Spectacle musical : Duo Tapella

Ensuite, on ouvre le bal folk!

21h00 : Balk Folk avec Pirlouette

Frites, saucisses, crêpes et boissons sur place !

Rendez-vous au château de Flers, Chemin du Chat Botté à Villeneuve d’Ascq

Gratuit hors restauration

Information au [+33 (0)3 20 43 55 75](tel:+33 (0)3 20 43 55 75), [06 08 93 19 26](tel:06 08 93 19 26) sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Événement organisé par d’Anatole à Guernouillard en partenariat avec la Ville de Villeneuve d’Ascq, la MEL, Hello Lille, le MTNV, l’Office de Tourisme, l’APE Anatole France, APC Incroyables Comestibles.

Château de Flers Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320455575 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/…/foire-aux-plaisirs-petites »}, {« link »: « mailto:ot@villeneuvedascq-tourisme.eu »}]