Théâtre « La Part du gâteau » Salle Masqueliez Villeneuve-d’Ascq, samedi 1 juin 2024.

Théâtre « La Part du gâteau » L’atelier théâtre Bulles et Planches présente « La Part du gâteau », une comédie délicieusement croustillante et grinçante à découvrir samedi 1er juin 2024 à 15h30 et à 20h30 à la salle Masquelier. Samedi 1 juin, 15h30, 20h30 Salle Masqueliez Tarif : 6 euros, gratuit pour les – de 10 ans. Pas de réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:30:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T20:30:00+02:00 – 2024-06-01T22:00:00+02:00

L’atelier théâtre Bulles et Planches présente « La Part du gâteau », une comédie délicieusement croustillante et grinçante à découvrir samedi 1er juin 2024 à 15h30 et à 20h30 à la salle Masquelier.

Tarif : 6 euros, gratuit pour les – de 10 ans. Pas de réservation.

(Possibilité de rafraîchissements et gâteaux sur place)

Salle Masqueliez 167 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers-Bourg Nord Hauts-de-France