Théâtre « La part du gâteau » Samedi 1er juin à 15h30 et à 20h30 à la salle Raoul Masqueliez (167 rue Jules Guesde), l’atelier théâtre Bulles et Planches vous invite à découvrir une comédie grinçante ! Samedi 1 juin, 15h30, 20h30 Salle Masqueliez Tarif : 6 euros – Gratuit pour les moins de 10 ans (en espèces – merci de faire l’appoint). Billetterie sur place, 30 min avant le spectacle. Pas de réservation en amont. Rafraîchissements et gâteaux proposés sur place

« La part du gâteau »

Samedi 1er juin à 15h30 et à 20h30 à la salle Raoul Masqueliez (167 rue Jules Guesde), l’atelier théâtre Bulles et Planches vous invite à découvrir une comédie grinçante qui ne manquera pas de muscler vos zygomatiques !

Prenez une vieille dame machiavélique. Faites mijoter à feu doux dans un bouillon de manigances. Ajoutez une pincée de mensonges et une ambiance familiale explosive. Accompagnez le tout, d’un héritage salé et d’une bonne dose d’humour. Et vous obtiendrez une pièce de théâtre succulente, à déguster sans modération !

Proposée par l’atelier Bulles et Planches de l’association Temps Libre, mis en scène par Brigitte Carpentier et Loïc Wemmeersche.

Salle Masqueliez 167 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers-Bourg Nord Hauts-de-France

theatre comédie