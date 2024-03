« Le jour où ma mère a rencontré John Wayne » par Rachid Bouali Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, mercredi 29 mai 2024.

Tous les matins, ma mère me racontait ses rêves… La tête dans la fumée de son bol de café, elle commençait toujours par « Cette nuit, j’ai vu des choses incroyables… » Ses récits, à vous couper le souffle étaient un savant mélange entre sa Kabylie natale et sa condition de femme de ménage à Roubaix, le tout servi par des acteurs américains du feuilleton qu’elle avait vu la veille à la télé. Tout y était : plan large, travelling, champ-contrechamp… J’étais face à elle comme devant un écran de la Métro Goldwyn Mayer. Et ça me mettait en retard pour l’école…

A partir de 10 ans, 10€ tarif plein, 7 € tarif réduit et un tarif libre de soutien.

Billetterie :

https://www.helloasso.com/associations/association-la-langue-pendue/evenements/le-jour-ou-ma-mere-a-rencontre-john-wayne

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda La Ferme d'en Haut est un équipement culturel disposant d'une salle de spectacle, d'une salle d'exposition et d'un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq