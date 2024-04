Chaussure(s) à son pied ! Ferme d’En Haut Villeneuve-d’Ascq, samedi 25 mai 2024.

Vaut-il mieux trouver chaussure à son pied ou être bien dans ses baskets toute seule ? Telle est la question posée par le Turak Théâtre. Dans ce solo mis en scène par Michel Laubu, Emili Hufnagel revisite Le Petit Chaperon rouge, Les Souliers rouges et Cendrillon en éreintant des stéréotypes tenaces, surtout en matière d’amour. Notre héroïne baroudeuse enfile sa jolie robe blanche et ses souliers à talons pour partir en quête du fameux prince charmant. Existe-t-il vraiment ? L’idéal masculin serait-il un mythe ? Sur son chemin, elle croisera des créatures fantastiques, dont trois loups plus ou moins méchants…

Au centre d’un décor rouge et sur un plan incliné, la voilà en équilibre instable sur la pente glissante des jeux de la séduction – et de la déception. Dans cette fable musicale et sans parole, la comédienne donne vie à de grandes marionnettes avec lesquelles elle entame tantôt un duel, tantôt un romantique pas de deux, avec humour et une infinie délicatesse.

Ferme d'En Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Flers-Bourg Nord Hauts-de-France