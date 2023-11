Bigflo & Oli + 1ère Partie Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy, 31 mai 2024, VILLENEUVE D’ASCQ.

Bigflo & Oli + 1ère Partie Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy. Un spectacle à la date du 2024-05-31 à 20:00 (2024-05-31 au ). Tarif : 35.0 à 86.0 euros.

Bigflo & Oli annoncent une tournée des stades en 2024 avec une deuxième date au Stadium de Toulouse le 9 juin 2024, Lyon le 26 mai 2024, Lille le 31 mai 2024…Cette tournée des stades fait suite à une tournée des Zéniths de plus de 40 dates sold-out. Elle commencera à Paris La Défense Arena le 8 décembre 2023. Bigflo et Oli Bigflo et Oli

Decathlon Arena – Stade Pierre Mauroy VILLENEUVE D’ASCQ 261, boulevard de Tournai 59650

