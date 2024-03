Classique à la Ferme avec Kammer Trio Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, dimanche 2 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T12:00:00+02:00

Classique à la Ferme! avec Kammer Trio

Proposer un environnement bienveillant où chacun peut vivre ses émotions sans crainte, c’est ce que la Ferme d’en Haut vous propose lors de ces « Classiques à la Ferme ! ». Des concerts alliant convivialité, accessibilité et haut niveau artistique avec de grands artistes de la musique classique ou de l’opéra.

Tous les trois musiciens à l’orchestre national de Lille, le KAMMER TRIO s’est naturellement formé autour d’une forte envie des musiciens d’explorer le vaste répertoire pour trio à cordes, formation qui permet d’explorer et de profiter de l’expressivité de chacun des instruments.

Konstanze, violoniste allemande ayant voyagé entre la France et l’Autriche pour parfaire sa formation supérieure, Claire violoncelliste française attirée par les pays germanophones ne pouvaient que jouer ensemble. Benjamin avec son chaleureux alto les a rejoint amenant avec lui le soleil de l’Espagne de son école Reine Sofia.

Toutes les époques musicales sont représentées dans les compositions de cette configuration de trios à cordes, les grands compositeurs appréciant de tout temps les possibilités infinies de ces trois instruments réunis.

Tout public (bébés bienvenus !) Tarif 6€ ou 4€

https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda La Ferme d'en Haut est un équipement culturel disposant d'une salle de spectacle, d'une salle d'exposition et d'un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq