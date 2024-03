JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART À HAUTE GOULAINE Chateau de Goulaine Haute-Goulaine, dimanche 7 avril 2024.

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART À HAUTE GOULAINE Chateau de Goulaine Haute-Goulaine Loire-Atlantique

Le Château de Goulaine accueille des artisans d’art tableaux, Enluminure, Calligraphie, Gravure d’épargne et Taille Douce, Topographie, Teinture végétale, Sérigraphie, Illustration horlogerie, …

Datant de la fin du Moyen-âge, début Renaissance, le château dispose encore de vestiges de son passé fortifié du XIIe siècle.

Ce domaine accueillera notre rassemblement d’artisans d’art.

Dans la continuité de son soutien aux artisans d’art et artistes de tous horizons le Château de Goulaine ouvre à nouveau ses portes aux artisans d’art et à quelques artistes à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Tout au long de ces 2 journées, les artisans d’art et les artistes exposeront leurs travaux, effectueront des démonstrations et répondront à vos questions dans une ambiance conviviale EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Chateau de Goulaine Allée du Château

Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@chateaudegoulaine.fr

