LES MASCARADES A CLISSON Clisson, samedi 25 mai 2024.

LES MASCARADES A CLISSON Clisson Loire-Atlantique

Carnaval vénitien et animations de rue lors des Mascarades de Clisson, rendez-vous incontournable des costumés vénitiens de France. Parades et spectacles proposés tout le weekend.

Les Mascarades de Clisson, rendez-vous incontournable des costumés vénitiens de France seront de retour pour un week-end féérique|L’ambiance italienne de la ville de Clisson sera de nouveau mise à l’honneur par les parades et les spectacles proposés tout au long du week-end.| Cette manifestation sera l’occasion de (re)découvrir ce qui fait la richesse de la culture italienne et vous faire surprendre par les nombreuses animations qui vous attendent.| Durant ces 2 jours, au programme costumes, concerts, spectacles, expositions, marché de producteur et dolce vita ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-26

Centre-ville

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@mairie-clisson.fr

