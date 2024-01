YOGA AVEC TIM Rue des Noëlles Pornic, dimanche 3 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 10:30:00

fin : 2024-03-03 12:00:00

Atelier proposé par Tim à l’Eco-Domaine la Fontaine., lieu unique entre terre et mer.



Besoin de vous ressourcer grâce à la pratique ancestrale du Yoga ?

Dans un décor verdoyant entouré de jardins fleuris, Timothée vous accompagne pour désherber votre mental et y planter des graines de positivité.

Il vous aidera à l’arroser d’énergie pour renforcer vos racines grâce à la pratique des assanas (postures) et du pranayama (exercices de respiration).

Et afin de vous épanouir pleinement dans cette pratique, vous aborderez quelques techniques de relaxation.

Pensez à amener votre tapis de yoga, votre coussin, une tenue confortable et votre bonne humeur !

Rue des Noëlles Eco Domaine La Fontaine

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



