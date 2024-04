Concert « La Misa Tango » par l’ensemble vocal de Pornic Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz, dimanche 26 mai 2024.

Aux Moutiers-en-Retz, plongez dans l’âme passionnée du tango sacré avec le concert « La Misa Tango » de Martin Palmeri, par l’ensemble vocal de Pornic.

« La Misa Tango »

Une expérience musicale unique qui fusionne la solennité d’une messe chorale avec les rythmes envoûtants du tango. Imaginez-vous dans une église, bercé par les harmonies syncopées, les mélodies enflammées et les accords sensuels du bandonéon.

Quarante choristes, accompagnés par une contrebasse, un piano et une soliste, vous transporteront dans un univers où la foi et la passion se rejoignent.

Martin Palmeri

Ce compositeur argentin de renom, a créé cette œuvre sublime en hommage à l’ancien cardinal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, devenu le Pape François. La Misa Tango a été jouée lors du Festival international de musique et d’art sacré du Vatican en 2013, marquant ainsi son entrée dans l’histoire. Laissez-vous emporter par cette messe chorale qui célèbre la vie, l’amour et la spiritualité, le tout dans une ambiance envoûtante.

Venez vibrer au rythme du tango, ressentir l’émotion des voix mêlées et plonger dans une expérience musicale qui transcende les frontières.

Réservez vos places dès maintenant pour le concert “La Misa Tango” de Martin Palmeri à Pornic.

Une soirée inoubliable vous attend, où la musique sacrée et la passion se rejoignent dans une danse envoûtante.

Place de l’Eglise Madame Eglise Saint-Pierre

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire evp.pornic@gmail.com

