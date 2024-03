Marche gourmande rue des Sports Mesquer, dimanche 26 mai 2024.

Marche gourmande Randonnées et étapes gourmandes. Boucle de 10 à 15 km. Café d’accueil au départ de la marche (salle de la Vigne) Inscriptions avant le 17 mai 2024 Dimanche 26 mai, 10h00 rue des Sports Inscription: 18

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-26T10:00:00+02:00 – 2024-05-26T14:00:00+02:00

Fin : 2024-05-26T10:00:00+02:00 – 2024-05-26T14:00:00+02:00

Randonnées et étapes gourmandes.

Boucle de 10 à 15 km.

Café d’accueil au départ de la marche (salle de la Vigne)

Inscriptions avant le 17 mai 2024

rue des Sports Salle de la vigne 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

FAMILLE LOISIRS