Un beau dimanche à la Gobinière / Parc de la Gobinière Château de La Gobinière Orvault, dimanche 26 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-26 14:00 – 20:00

Gratuit : oui

Dernier pas de côté de cette saison culturelle Orvaltaise hors les murs. Cette fois, c’est autour du Château de La Gobinière que la Saison Buissonnière fait étape, à l’occasion du temps fort Un beau dimanche à La Gobinière.Un pêle-mêle d’activités sera proposé en plein air ; une bonne idée de sortie pour se cultiver, se rencontrer, danser, boire un verre… Les pieds dans l’herbe ! Kern, l’insolite rencontre – DanseEn langue celtique, Kern fait référence au cerf et à ses bois. Il est incarné par deux danseurs sortant tout droit des contes mythologiques et de l’imaginaire. Majestueux, sensuels et puissants, les deux personnages mi-cerfs mi-humains entament une danse qui célèbre la nature, la beauté, et l’harmonie retrouvée entre le monde des hommes, et celui des animaux. Un rêve enchanté, accompagné par la musique intime d’une viole de gambe.De de la compagnie NGC 25à 15h et à 17h – durée : 45 minutes Magma – Déambulation chorégraphique participativeMagma est une performance chorégraphique conçue sous une forme déambulatoire. Dans un dialogue corporel constant, les danseuses et danseurs de cette création évoluent dans l’espace en douceur, en appui les uns sur les autres. Un magma humain se forme, comme une masse humaine collective pour explorer ensemble la nature.Le chorégraphe, Stéphane Fratti, constitue à Orvault un groupe de danseurs et de danseuses spécialement pour cette création, par le biais d’ateliers de pratique gratuits ouverts à tous types de personnes.De la Compagnie Bissextileà 16h Chorégraphe : Stéphane FrattiInterprètes amateurs – équipe en cours de constitution Superbes ! – Bal participatifSuperbes ! est un bal participatif, coloré, pétillant, un véritable pied de nez à la morosité du quotidien. Comme une invitation à faire jaillir sa superbe, celle que l’on a tapie par timidité, conditionnement, ou codes de bienséances. Celle que l’on voit et apprécie facilement chez l’autre, mais que l’on ne donne pas toujours à voir.Que vous aimiez danser ou non, devenez témoins ou acteurs de cette griserie collective, les pieds dans l’herbe, emplis d’une liesse et d’une ferveur partagées. Du Groupe Bertheà 18h – durée : 1h20 Avec : Lou Cadet, Christine Maltête-Pinck, Clémentine Pasgrimaud, Marie RondeauProduction : Sabine MontlahucRegards complices : Audrey Bodiguel, Sigrid Bordier, Anne RainerCoach vocal : Mélanie Moussay Les spectacles organisés dans le cadre de cette Saison Buissonnière, le Dimanche 26 mai au Parc de La Gobinière sont gratuits, sans pré-réservation.La guinguette La Belle Saison sera ouverte sur place tout au long de l’événement, pour contenter vos petites et grandes soifs, et pour satisfaire votre gourmandise ou vos faims de loup. Un événement organisé en partenariat avec Musique et Danse en Loire-Atlantique. Le spectacle Superbes est soutenu dans le cadre de Traverses danse, dispositif départemental d’aide à la création et à la diffusion chorégraphique.

Château de La Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture/expositions contact@mairie-orvault.fr 02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/