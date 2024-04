Restitution, Archives et Mémoires Queer Atelier (L’) Nantes, dimanche 9 juin 2024.

Vernissage le 16 mai à 18h30

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-09 11:00 – 13:30

Gratuit : oui Tous publics

L’exposition restitue le travail de recherche et création constitué durant la résidence LAC 23-24. Les propositions plastiques des étudiant·es dialoguent avec celles d’artistes invité·es, avec pour point commun les enjeux d’archives et de mémoires minoritaires, éclairées par les cultures féministes et queer. Une proposition du Lac à l’Epaule de V.Jourdain &Thipanie Chauvin

Atelier (L’) Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 40 41 65 50