RAND’ ACHENEAU Salle des Sports Port-Saint-Père, dimanche 26 mai 2024.

Venez découvrir les routes et les chemins de Port-Saint-Père et de ses alentours. De nombreux parcours VTT et vélos vous seront proposés et réalisables le long de la vallée de l’Acheneau avec de très nombreuses parties privées et inédites.

Alors amoureux et passionnés de la petite reine, cette jo

Cette animation spéciale randonnée vélo et VTT vous permettra de profiter de différents parcours éphémères :

Randonnée Cyclo 60, 80 et 100 km (départ avant 8h30)

Randonnée VTT (niveau sportif) 38, 48 et 60 km

Randonnée Familiale VTC 16km

Randonnée Familiale spéciale « vélo électrique 40km

Randonnée Gravel en autonomir GPS 60 et 80km (départ avant 8h30)

3 bonnes raisons de profiter de cette belle journée

Profiter de l’ouverture de parcours éphémères

Se balader en famille et découvrir des parcours adaptés à tous les niveaux et tous les âges

Savourer les paysages des bords de l’Acheneau

Pratique

Rendez-vous à la salle des sports de Port-Saint-Père entre 7h30 et 10h (sauf rando Cyclo 100km et Gravel 80km)

Grillades et petite restauration sur place

Lavage possible des vélos à l’arrivée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 07:30:00

fin : 2024-05-26 10:00:00

Salle des Sports Rue du Grand Marais

Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire cyclovttpsp@gmail.com

