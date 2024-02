LE DÉFI DE LA PIERRE 2024 Groupe Charier Herbignac, dimanche 26 mai 2024.

Le Défi de La Pierre aura lieu dans la carrière de La Clarté du Groupe CHARIER, l’une des plus grandes carrières de France.

Il est composé de trois courses adultes et deux courses enfants :

• 15 km Run&Bike un trail + VTT, sur chemin et dans la carrière. Départ à 9h30

• 15 km un trail, sur chemin et dans la carrière. Départ à 9h45

• 8.5 km un trail, sur chemin et entièrement dans la carrière. Départ à 10h

• Course pour enfants, de 2013 à 2016, 1 km dans la carrière. Départ 12h

• Course pour enfants, de 2010 à 2012, 2 kms (2 boucles) dans la carrière. Départ 12h30

Inscription et renseignements sur le site https://www.timepulse.fr/…/le-defi-de-la-pierre-herbignac

Une ambiance festive et conviviale.

Visite de carrière en petit train, initiation à la mini-pelle, fouilles archéologiques, atelier floral, concours de déguisements sur le thème d’Astérix et Obélix… De nombreuses animations pour petits et grands sont à découvrir au cœur du village Gaulois. Venez déguisés ! (Restauration sur place).

Un événement 100 % solidaire, l’intégralité des bénéfices seront reversés à l’association locale Femme Phoenix qui accompagne les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants dans leur parcours de reconstruction. .

Groupe Charier Carrière de la clarté

Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire defidelapierre@charier.fr

