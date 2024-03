Anguilla QUIZZ Maison du Lac de Grand-Lieu, Bouaye Bouaye, dimanche 26 mai 2024.

Anguilla QUIZZ L’anguille serpente et se faufile jusque dans les eaux de Grand-Lieu et au-delà… Saurez-vous déjouer les pièges de l’Anguilla quizz. Atelier jeu animé par la Fédération de pêche 44 et la SNPN. Dimanche 26 mai, 10h00 Maison du Lac de Grand-Lieu, Bouaye Gratuit, sur inscription

Anguilla Quizz

Dimanche 26 mai, de 10h à 17h, à Bouaye

Evènement Fête du nature organisé localement par la Maison du Lac de Grand-Lieu.

Réservation : contact@maisondulacdegrandlieu.com / 02 28 25 19 07

Mythique et mystérieuse, l’anguille d’Europe serpente et se faufile jusque dans les eaux de Grand-Lieu et au-delà… Saurez-vous déjouer les pièges de l’Anguilla quizz et sauver de l’extinction ce migrateur au long cours.

Atelier jeu avec Mathieu Becker de la Fédération de pêche 44 et Christelle Priot, médiatrice de la Réserve naturelle nationale du lac de Grand- Lieu.

Maison du Lac de Grand-Lieu, Bouaye rue du lac, bouaye Bouaye 44830 Loire-Atlantique Pays de la Loire

anguille poisson

SNPN