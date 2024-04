Atelier créatif botanique en plein air : Initiation au cyanotype Quartier Petit-Port Nantes, dimanche 26 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-26 14:00 – 16:30

Gratuit : non 15 € adulte / 12 € enfant Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription. Le processus de cyanotype nécessite un fort ensoleillement et rayonnement UV. En cas de météo défavorable, la sortie pourrait être annulée ou remplacée sur consultation des participants par une initiation au monotype et à d’autres techniques de prises d’empreintes de feuilles.

Initiation à une méthode de création extraordinaire. Nous cueillerons et ramasserons quelques trésors de la nature, puis découvrirons le procédé de photographie instantanée du Cyanotype : préparation du papier, composition et fixation. Chacun repartira avec sa création bleue. Durée : 2h30 Tout public à partir de 6 ans Balade proposée par « Entourée par la nature »

Quartier Petit-Port Nantes Nord Nantes 44300