Les dimanches en famille / Découverte des œuvres incontournables en famille Musée d’arts de Nantes Nantes, dimanche 26 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-26 15:00 – 16:00

Gratuit : oui Enfants : gratuitAdultes : accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée (4€ / gratuit) Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. À partir de 6 ans

Jouer, inventer, explorer et s’amuser… L’occasion de découvrir le musée autrement pour petits et grands ! Découvrez ci-dessous les activités à partager en famille ! Thème : Découverte des œuvres incontournables Rejoignez-nous pour une visite adaptée aux grands et aux petits pour regarder les tableaux de Georges de la Tour, Dominique Ingres, Claude Monet et Claude Viallat.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html