THÉÂTRE DE RUE « LA QUINCAILLERIE PARPASSANTON » Place de la Liberté Treillières, 26 mai 2024, Treillières.

Treillières Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 11:00:00

fin : 2024-05-26

Laissez-vous tenter par la détente et le rire.

Avec ce spectacle « La Quincaillerie Parpassanton », vous ne vivrez plus le marché du dimanche matin comme avant. Ce classique du théâtre de rue s’invite au milieu des stands au risque de bousculer fortement les habitudes des acheteurs et des exposants… pour le plaisir du rire !

Place de la Liberté

Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire



