FÊTE DE LA NATURE JARDIN REFUGE LPO ET JARDINS DE NOÉ Jardin An ty pichonned Saffré, mercredi 22 mai 2024.

FÊTE DE LA NATURE JARDIN REFUGE LPO ET JARDINS DE NOÉ Jardin An ty pichonned Saffré Loire-Atlantique

Le jardin « Refuge LPO et Jardins de Noé » vous ouvre ses portes pour la 18ème édition de la Fête de la nature.

L’occasion d’échanger sur les oiseaux, les insectes, les plantes « indésirables », la gestion de l’eau, l’alternative aux pesticides, l’imperméabilisation des sols, les plantations qui résistent aux sécheresses et canicules successives, les zones humides ou encore les actions pour protéger la biodiversité.

Didier et Gwénaëlle seront également heureux de vous faire visiter leur jardin « An Ty Pichonned » (visite gratuite et sur réservation). .

Jardin An ty pichonned 27 Lieu-dit La Filée

Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

