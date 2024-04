Festival des 48h de l’agriculture urbaine Nantes et communes de la métropole Nantes, mercredi 10 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-25 –

Gratuit : non

Du 24 au 26 mai 2024, le temps d’un week-end populaire et festif, venez à la rencontre des citoyennes et citoyens et professionnels agissant sur notre territoire.Les 48h de l’agriculture urbaine, c’est le festival des actrices et acteurs qui œuvrent à la transition agricole et alimentaire des villes. Embarquez à la découverte des initiatives locales qui offrent de nouveaux horizons. Pour cette 8e édition, nous défendons et valorisons celles et ceux qui nous nourrissent (bien !) de produits issus de l’agriculture biologique.Afin de découvrir, s’initier, déguster, échanger, s’émerveiller… ce sont plus d’une centaine d’événements gratuits proposés à travers toute la métropole : ateliers participatifs, visites de fermes et de jardins partagés, ciné débats, table rondes, festins, concerts… Dates à retenir :- Forum “A la découverte des métiers du monde agricole et des formations dédiées” – Vendredi 24 mai 2024 au parc du Grand Blottereau- Le parcours : visites et animations – du vendredi 24 au dimanche 26 mai 2024 dans toute la métropole- Le Village à l’Agronaute – Samedi 25 et dimanche 26 mai 2024- Banquet de clôture du festival – le dimanche 26 mai 2024 le soir à l’Agronaute Programmation complète sur les48h.com Co-organisé par les associations La Sauge et Nantes Ville Comestible.

Nantes et communes de la métropole Nantes 44000