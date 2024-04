FÊTE DE LA NATURE LE GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU RDV stand LPO/Hirondelle du Week-end Glisse Saint-Brevin-les-Pins, dimanche 26 mai 2024.

Le Gravelot à collier interrompu, un drôle d’oiseau…

Saurez-vous le reconnaître ? Venez partager son univers, au cours d’une balade avec un ornithologue, référent de la LPO Loire-Atlantique, sur le secteur de Saint-Brevin.

Il vous fera découvrir cette espèce protégée, nicheuse rare en Loire-Atlantique, qui a élu domicile sur les hauts de plage pour y pondre ses œufs et élever ses poussins, entre avril et fin août, mais aussi les autres espèces d’oiseaux qui fréquentent les mêmes espaces en migration et en hivernage.

Durée 2h

Gratuit, sur réservation. .

Début : 2024-05-26 09:30:00

fin : 2024-05-26

RDV stand LPO/Hirondelle du Week-end Glisse Plage de l’Océan, Bd de l’Océan

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire ot@tourisme-saint-brevin.fr

