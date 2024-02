Cours de cuisine Ecole Fauchon Rouen, samedi 15 juin 2024.

Cours de cuisine Ecole Fauchon Rouen Seine-Maritime

Découvrez, le temps d’un atelier de quelques heures, les techniques professionnelles des grands chefs, en cuisine ou en pâtisserie. Vous serez encadrés par une équipe de formateurs professionnels, vous participerez à l’élaboration de recettes travaillées dans le respect des produits de saison et avec du matériel professionnel.

Vous pourrez ensuite déguster vos réalisations !

Vous êtes plutôt cuisine ou pâtisserie ?

COURS DE PATISSERIE (adultes)

Vous êtes passionnés de pâtisserie ? Venez apprendre et découvrir différentes techniques à travers des cours thématiques encadrés par des professionnels ! Cours d’une durée de 3 heures sans oublier les 30 minutes de dégustation, la remise d’un diplôme et quelques photos pour immortaliser le moment…!

– Samedi 23 mars de 15h à 18h La pâte à choux dans tous ses états, Venez explorer la confection de la pâte à choux et sa technique de pochage, ainsi que les astuces pour sa cuisson parfaite et ses multiples utilisations dans nos desserts favoris

– Samedi 20 avril de 9h à 12h Macarons en fête, Réussir parfaitement les coques et les ganaches

– Samedi 20 avril de 15h à 18h Chocolat à l’assiette, Les secrets pour un chocolat sublimé à l’assiette

– Samedi 18 mai de 9h à 12h L’opéra pâtissier, L’art du travail du chocolat, des crèmes et du biscuit

– Samedi 18 mai de 15h à 18h Le fraisier

– Samedi 15 juin de 9h à 12h Douceurs du matin, Un assortiment de pâtisseries simples et gourmandes pour le petit déjeuner

– Samedi 15 juin de 15h à 18h Saint Honoré

COURS DE CUISINE (adultes)

Vous êtes passionnés de cuisine ? Venez apprendre et découvrir différentes techniques culinaires à travers des cours thématiques encadrés par des professionnels. Cours d’une durée de 3 heures, sans oublier les 30 minutes de dégustation puis une remise des diplômes et quelques photos…

– Samedi 16 mars de 9h à 12h Jus et Sauce, Travail des jus, des émulsions froides et des sauces chaudes

– Samedi 16 mars de 15h à 18h Délice Normand en petites bouchées, De délicieux tapas à base de produits Normands

– Samedi 6 avril de 9h à 12h Créativité autour de la pomme de terre

– Samedi 6 avril de 15h à 18h Festin de saveurs végétales sain et gourmand, Recettes autour des céréales, légumes et légumineuses

– Samedi 27 avril de 9h à 12h De la mer à la table la maîtrise du poisson, Les techniques de préparation du poisson, allant de la découpe à la cuisson en passant par la préparation des sauces

– Samedi 27 avril de 15h à 18h Travail aux légumes de saison, Concocter un plat gourmand mettant en valeur les légumes du moment

– Samedi 1er juin de 9h à 12h Découverte culinaire autour du monde FAUCHON, Venez découvrir la cuisine du Japon, du Mexique, de la Méditerranée, ou encore du Moyen-Orient en fonction des thématiques

– Samedi 1er juin de 15h à 18h Jus et sauce, Travail des jus, des émulsions froides et des sauces chaudes

COURS DE MIXOLOGIE

Vous êtes passionnés de mixologie ? Venez apprendre et découvrir différentes techniques à travers des cours thématiques encadrés par des professionnels ! Cours de mixologie pour adultes d’une durée d’1h30 sans oublier la remise d’un diplôme et quelques photos pour immortaliser le moment…!

– Vendredi 26 avril de 18h à 19h30 Art des cocktails/mocktails agités au shaker

– Vendredi 24 mai de 18h à 19h30 Crêpes Suzette

– Jeudi 27 juin de 18h à 19h30 Initiation à la dégustation de vin

COURS POUR ENFANTS

Vos enfants aiment pâtisser, cuisiner ? Faites-leur découvrir une recette à travers un cours de pâtisserie ou de cuisine encadré par un professionnel ! Cours d’une durée d’1h30, puis une dégustation de 30 minutes, sans oublier la remise de diplômes et quelques photos pour immortaliser le moment…

Accessibles dès l’âge de 8 à 16 ans

– Mercredi 6 mars de 15h à 16h30 Cookies gourmands au chocolat et aux éclats de noisettes

– Mercredi 24 avril de 15h à 16h30 Cupcakes au goût citron myrtille, avec une superbe décoration florale

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 15:00:00

fin : 2024-06-15 18:00:00

4 Place des Faïenciers

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie accueil@rouentourisme.com

L’événement Cours de cuisine Ecole Fauchon Rouen a été mis à jour le 2024-02-16 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES