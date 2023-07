Bouche bée Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan, 17 mai 2024, Mont-Saint-Aignan.

Bouche bée Vendredi 17 mai 2024, 20h00 Espace Marc Sangnier 15€ / 10€ / 5€ / 1€

Création 2024.

Il faut que ça vibre ! Tel est le mot d’ordre des six artistes poursuivant leur exploration d’un répertoire allant d’Allain Leprest à Jean Sibelius. Ils proposeront cette fois une polyphonie a capella mouvementée et vous inviteront à entrer dans leurs danses : au gré des propositions sonores et visuelles, le public sera tour à tour regroupé ou dispersé, face à face ou dos à dos, proche ou lointain.

Avec toujours cette énorme envie d’être tout simplement ensemble !

Réservation : en ligne, par mail à billetterie@montsaintaignan.fr, par téléphone au 02 79 18 99 00 et à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

