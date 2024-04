Odyssées Impressionnistes Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Rouen, vendredi 17 mai 2024.

Odyssées Impressionnistes Les Odyssées Impressionnistes invitent les publics à traverser, participer et vivre des expositions chorégraphiques en intérieur et extensions performatives en extérieur, au Havre et à Rouen. 17 – 28 mai Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Entrée libre & gratuite

Début : 2024-05-17T18:00:00+02:00 – 2024-05-17T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-28T14:00:00+02:00 – 2024-05-28T20:00:00+02:00

Créées par shifts – art in movement en collaboration avec Le Phare – Centre chorégraphique national du Havre Normandie, et la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum, les Odyssées Impressionnistes invitent les publics à traverser, participer et vivre des expositions chorégraphiques en intérieur et extensions performatives en extérieur, au Havre et à Rouen entre les 17 et 28 mai 2024.

Dans un rapport à l’essentiel et au mouvement inspiré par 20 ans d’expériences chorégraphiques, culturelles et humaines vécues en France et à l’international, et en particulier en Asie, 9 artistes français et internationaux proposeront avec un nouveau degré d’intimité et de transparence, une impression actualisée, une essence du voyage partagée avec le public.

Une création chorégraphique de Malgven Gerbes & David Brandstätter, compagnie shifts – art in movement, présentée dans le cadre du festival Normandie Impressionniste.

Collaboration artistique : Nora Barna ; Laure Delamotte-Legrand ; Michiyasu Furutani ; le pole : Katell Hartereau & Léonard Rainis ; Tarlie Lumby ; Lyllie Rouvière ; Riccardo De Simone.

Le projet Odyssées Impressionnistes est labellisé OLYMPIADE CULTURELLE.

Temps forts chorégraphiques :

Vendredi 17 mai à 18h et vernissage à 19h

Samedi 18 mai à 15h et 17h

Mardi 28 mai à 18h

Maison de l’architecture de Normandie – le Forum 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie

©Thorsten Wiesmann