Nuit européenne des musées LES PÊCHERIES Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp, samedi 18 mai 2024.

Nuit européenne des musées LES PÊCHERIES Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp Seine-Maritime

JEU DE L’OIE GÉANT Au fil de la journée.

Les collections du musée, c’est amusant ! Venez profiter du jeu de l’oie géant du musée et redécouvrir certaines œuvres.

UNE PEINTURE EN CHAIR ET EN OS Tout l’après-midi.

Vous avez toujours rêvé d’incarner un personnage mythologique ou d’être le héros d’un événement historique ? Le musée vous propose de devenir le protagoniste d’une de ses œuvres et d’immortaliser ce moment en photo.

INTERMÈDES MUSICAUX Dès 14h.

Par les élèves du conservatoire de Fécamp.

JEU “LES LOUPS DE MER” Dès 14h30.

Et si vous veniez participer au jeu du Loup garou de Thiercelieux, revisité en pêcheurs et morues ?

À partir de 12 ans ou en famille Sur réservation au 02 35 28 31 99.

VISITE FLASH “Le Doris” À 15h.

Par Élodie Manoury, Guide du Patrimoine.

VISITE FLASH “La gardeuse d’enfants” À 15h30.

Par Martine Queval, Guide du Patrimoine.

VISITE FLASH “Tant qu’il y a de l’espoir ou la véritable aventure de Jean-de-la-Frousse” À 15h30.

À travers l’histoire vraie du naufrage de Jean de-la-Frousse, ancien Terre-Neuvas, venez découvrir en mots, en musique et en chansons le “Grand métier” et ses particularités.

Par Laeticia Bloud (Conte et Chant) et Amélie Denarié (Accordéon diatonique et chant).

Tout public (à partir de 9 ans).

Durée 1 h.

VISITE FLASH SURPRISE À 16h.

Par Yolande Hervé, Guide du Patrimoine.

VISITE FLASH “LA COLLECTION DE BIBERONS DU DOCTEUR DUFOUR” À 16h30.

Par Lilit Ebrard, Guide du Patrimoine.

VISITES DU BUREAU DE L’ARMATEUR ET DES VESTIAIRES DES FILETIÈRES À 17h, 18h, 19h.

Par un guide du Patrimoine.

Durée 30 minutes.

Réservation auprès du service Archives-Patrimoine 02 35 10 60 96.

RESTITUTION DES ATELIERS DE L’EXPOSITION “THIXOTROPIES” À 17h30.

Par l’artiste Laure Delamotte-Legrand.

VISITE FLASH “LES BAINS DE MER” À 19h.

Par Anne Tranchard, Guide du Patrimoine.

JEU “LES LOUPS DE MER” À 19h.

Et si vous veniez participer au jeu du Loup garou de Thiercelieux, revisité en pêcheurs et morues ?

À partir de 12 ans ou en famille Sur réservation au 02 35 28 31 99.

SOIRÉE PYJAMA À 19h15.

Par Lise Mottet.

Mets ton pyjama, prends ton doudou et viens écouter de belles histoires. Un peu d’aventure avant d’aller au lit…

À partir de 4 ans Durée 20 minutes.

VISITE FLASH “AFFICHES DES JEUX OLYMPIQUES DE 1972” À 19h30.

Par Aurélien Arnaud, Directeur et Conservateur du musée.

VISITE DE CLÔTURE DE L’EXPOSITION “THIXOTROPIES” À 20h.

Par l’artiste Laure Delamotte Legrand.

VISITES DU BUREAU DE L’ARMATEUR ET DES VESTIAIRES DES FILETIÈRES À 21h.

Par Manuel Martin, Responsable du Service Archives Patrimoine

Sur la thématique particulière de l’année 1944 et la reconstruction de l’usine “La morue Normande”.

Gratuit, sur réservation auprès du service Archives-Patrimoine 02 35 10 60 96.

VISITE FLASH “LE BUSTE DE CHARLES HUE, 1ER CONSERVATEUR DU MUSÉE” À 21h.

Par Nadège Sébille, Attachée de Conservation et Chargée des Collections du musée.

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-18

Les Pêcheries, musée de Fécamp 3 quai Capitaine Jean Recher

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie musee@ville-fecamp.fr

