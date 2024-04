Pierres en Lumières au marché couvert, les halles d’Etretat Étretat, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières au marché couvert, les halles d’Etretat Étretat Seine-Maritime

Mise en valeur de l’histoire et de la riche architecture du marché couvert par le biais d’un éclairage dès la tombée de la nuit avec une animation musicale par le groupe de Jazz « Louisiane And Caux Jazz Band ».

Au préalable, une présentation sera proposée avec une lecture par M. le Maire ou une personne désignée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 21:15:00

fin : 2024-05-18 23:30:00

Place Maréchal Foch

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie joel.jacob@ville-etretat.fr

