Week-end randonnée en connexion avec la nature Place de la Mairie Muchedent, 18 mai 2024, Muchedent.

Muchedent Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-05-18 09:00:00

fin : 2024-05-19 12:30:00

Un week-end randonnée en connexion avec la nature en totale immersion. Vous serez acteur de votre visite pour une expérience unique et authentique !

En option vous pourrez choisir de passer la nuit au Camping de la Ferme du Pollet

JOUR 1 : Randonnée et découverte des bienfaits de l’ortie en Forêt d’Eawy

13h30 – Départ – Eglise de Torcy le Petit

Partez en randonnée pour une boucle de 10 kilomètres, au cours de laquelle vous aimerez découvrir la flore sauvage en compagnie d’un botaniste. Vous apprendrez à reconnaitre les végétaux comestibles présents dans la forêt d’Eawy et quelques idées de recettes.

Puis vous récolterez le long de votre chemin quelques orties pour découvrir ses bienfaits gustatifs et réaliserez une soupe en fin de randonnée à la Ferme du Pollet !

Vous aimerez aussi visiter la Ferme du Pollet avant de déguster la soupe que vous aurez préparé.

JOUR 2 : Randonnée et initiation à la sophrologie dans la Vallée de la Varenne

9h -Départ -Eglise de Torcy le Petit

Accompagné de votre guide, partez en randonnée pour une boucle de 10 kilomètres au cours de laquelle vous découvrirez la Vallée de la Varenne et profiterez d’une initiation à la sophrologie avec une sophrologue diplômée, au bord des étangs de Saint Germain d’Etables.

Réservation obligatoire, nombre de place limité.

.

Place de la Mairie

Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Terroir de Caux