Pierres en Lumières au musée du Prieuré Harfleur, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières au musée du Prieuré Harfleur Seine-Maritime

Conférence et découverte du Musée du Prieuré

Lors de la conférence La Préhistoire, aux origines de l’art , Corinne Laoues, Docteure en histoire de l’art contemporain, expliquera l’art de la préhistoire et son apport dans l’histoire de l’art. Un moment de convivialité et une découverte du Musée du Prieuré à la lampe de poche suivra cette présentation.

Réservation conseillée au 02 35 13 30 09

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 18:00:00

fin : 2024-05-18 20:00:00

50 rue de la République

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie tourisme@harfleur.fr

