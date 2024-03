Pierres en Lumières à la Chapelle du Cardonnoy Route départementale 1015 Aumale, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières à la Chapelle du Cardonnoy Route départementale 1015 Aumale Seine-Maritime

Samedi

Venez découvrir ou re-découvrir de façon originale tout l’intérêt historique et la beauté de la chapelle du Cardonnoy.

Le weekend des 17 et 18 mai, l’association de sauvegarde du Patrimoine d’Aumale renouvèle sa participation à l’animation »Pierres en lumière » à la chapelle du Cardonnoy.

Au programme de ce weekend

– SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MAI DE 14H A 18H

Expositions/ Démonstrations / Visite guidée de la chapelle toutes les heures

SAMEDI APRES-MIDI

Réalisation d’une oeuvre éphémère par l’artiste

SAMEDI A 21H

La chapelle et ses abords seront illuminés par plus de 800 bougies pour une atmosphère hors du temps.

Ouvert à tous et gratuit.

Informations Manuel Hue, Président de l’association de Sauvegarde de l’Eglise d’Aumale et du Patrimoine Local

06 07 82 56 07

Venez découvrir ou re-découvrir de façon originale tout l’intérêt historique et la beauté de la chapelle du Cardonnoy.

Le weekend des 17 et 18 mai, l’association de sauvegarde du Patrimoine d’Aumale renouvèle sa participation à l’animation »Pierres en lumière » à la chapelle du Cardonnoy.

Au programme de ce weekend

– SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MAI DE 14H A 18H

Expositions/ Démonstrations / Visite guidée de la chapelle toutes les heures

SAMEDI APRES-MIDI

Réalisation d’une oeuvre éphémère par l’artiste

SAMEDI A 21H

La chapelle et ses abords seront illuminés par plus de 800 bougies pour une atmosphère hors du temps.

Ouvert à tous et gratuit.

Informations Manuel Hue, Président de l’association de Sauvegarde de l’Eglise d’Aumale et du Patrimoine Local

06 07 82 56 07 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 23:00:00

fin : 2024-05-19

Route départementale 1015 Chapelle du Cardonnoy

Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie mhh@saverglass.com

L’événement Pierres en Lumières à la Chapelle du Cardonnoy Aumale a été mis à jour le 2024-02-27 par Office de Tourisme Aumale Blangy-sur-Bresle