[Atelier blockprinting] The workshop Dieppe, samedi 18 mai 2024.

[Atelier blockprinting] The workshop Dieppe Seine-Maritime

The Workshop vous propose de découvrir le « blockprinting » pendant cet atelier !

La gravure sur bloc est une technique traditionnelle d’impression où un motif est sculpté dans un bloc de matériau tel que le bois ou le linoléum, laissant les parties en relief être encrées puis pressées sur du papier ou du tissu pour créer une estampe. Cette technique est utilisée depuis des siècles dans diverses cultures à travers le monde pour produire des motifs décoratifs et artistiques sur des textiles, du papier et d’autres surfaces.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 14:00:00

fin : 2024-05-18 16:00:00

The workshop 23 Quai du Hable

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie the.workshop.dieppe@gmail.com

