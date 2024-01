Sortie nature L’écho des grenouilles Saint-Vigor-d’Ymonville, samedi 18 mai 2024.

Sortie nature L’écho des grenouilles Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

Dans s le cadre de la 30ème Edition de Fréquence Grenouille

Alors que la douceur du printemps s’installe, il pleut, il mouille, c’est le temps des grenouilles ! Les mares et plans d’eau sont à nouveau le théâtre d’une intense activité, rythmée par les mouvements et les chants des batraciens, accaparés à une tâche unique, celle de se reproduire pour survivre.

A la tombée de la nuit, le moment est idéal pour les rencontrer, lampe de poche en main et bottes aux pieds. Il faudra bien ouvrir les yeux, mais aussi les oreilles pour les observer et apprendre à les différencier, grâce aux conseils avisés du guide nature. Mais avec précaution tout de même, car n’oublions pas que ces petites bêtes sont protégées et méritent d’être respectées.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve, Salle Avocette (accès via l’Aire de la Baie de Seine, parking du Pont de Normandie).

A partir de 6 ans Durée 2h30

Prévoir des bottes, une lampe de poche et son pique-nique tiré du sac

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou au 02.35.24.80.01

Pont de Normandie

Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie communication@maisondelestuaire.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 19:30:00

fin : 2024-05-18



L’événement Sortie nature L’écho des grenouilles Saint-Vigor-d’Ymonville a été mis à jour le 2024-01-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie