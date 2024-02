CAMPEZ AVEC LES PAPILLONS NOCTURNES Arelaune-en-Seine, samedi 18 mai 2024.

CAMPEZ AVEC LES PAPILLONS NOCTURNES Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

Samedi

Dans le cadre de la saison culturelle Rencontres Sauvages , le Parc propose une immersion nocturne au cœur de la forêt de Brotonne. Beaucoup d’animaux attendent que la nuit tombe pour partir en vadrouille. Pour les rencontrer, il faut être un peu aventurier et oser planter sa tente en forêt. À l’aide d’un drap et d’une lampe toute particulière, vous pourrez identifier et compter les papillons présents. Ils ont des formes, des motifs et des couleurs surprenantes ! Que mangent-ils ? À quoi ressemble leur chenille ? Vous en apprendrez plus sur leur manière de vivre.

Lampes rouges sur le front et oreilles bien tendues, vous partirez en balade dans la forêt accompagnés de Florence Allaer, chargée de mission gestion forestière durable et Simon Gaudet, entomologiste. Qui aurez-vous la chance d’entendre ou de voir ? Des chouettes, des petits rongeurs, des chauves-souris ? Ces dernières, amies des forestiers, font des petits cris qu’on ne peut déceler à l’oreille humaine, mais les agents du Parc ont plus d’un tour dans leur sac.

Pendant ce Rendez-vous, Aurore Chauvry, réalisatrice documentariste, prendra son et image.

Cette expérience de nuit en forêt intègrera le film de la saison culturelle où nos rencontres avec le sauvage sont à l’honneur.

Organisateur: Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.

Animateurs Florence Allaer, chargée de mission gestion forestière durable, Simon

Gaudet, entomologiste et Aurore Chauvry, réalisatrice documentariste.

Modalités inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité.

Attention prévoir le matériel de couchage tentes, matelas, sacs de couchage et

si possible une lampe frontale rouge. Prévoir également des vêtements adaptés à

la météo.

Dans le cadre de la saison culturelle Rencontres Sauvages , le Parc propose une immersion nocturne au cœur de la forêt de Brotonne. Beaucoup d’animaux attendent que la nuit tombe pour partir en vadrouille. Pour les rencontrer, il faut être un peu aventurier et oser planter sa tente en forêt. À l’aide d’un drap et d’une lampe toute particulière, vous pourrez identifier et compter les papillons présents. Ils ont des formes, des motifs et des couleurs surprenantes ! Que mangent-ils ? À quoi ressemble leur chenille ? Vous en apprendrez plus sur leur manière de vivre.

Lampes rouges sur le front et oreilles bien tendues, vous partirez en balade dans la forêt accompagnés de Florence Allaer, chargée de mission gestion forestière durable et Simon Gaudet, entomologiste. Qui aurez-vous la chance d’entendre ou de voir ? Des chouettes, des petits rongeurs, des chauves-souris ? Ces dernières, amies des forestiers, font des petits cris qu’on ne peut déceler à l’oreille humaine, mais les agents du Parc ont plus d’un tour dans leur sac.

Pendant ce Rendez-vous, Aurore Chauvry, réalisatrice documentariste, prendra son et image.

Cette expérience de nuit en forêt intègrera le film de la saison culturelle où nos rencontres avec le sauvage sont à l’honneur.

Organisateur: Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande.

Animateurs Florence Allaer, chargée de mission gestion forestière durable, Simon

Gaudet, entomologiste et Aurore Chauvry, réalisatrice documentariste.

Modalités inscription obligatoire sur le site Internet du Parc. Nombre de places limité.

Attention prévoir le matériel de couchage tentes, matelas, sacs de couchage et

si possible une lampe frontale rouge. Prévoir également des vêtements adaptés à

la météo. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 19:30:00

fin : 2024-05-19 10:00:00

Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie

L’événement CAMPEZ AVEC LES PAPILLONS NOCTURNES Arelaune-en-Seine a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine