Pierres en Lumières Moulin de l’Arbalète Saint-Maclou-de-Folleville, 18 mai 2024, Saint-Maclou-de-Folleville.

Saint-Maclou-de-Folleville,Seine-Maritime

Venez découvrir le Moulin de l’Arbalète sous l’un de ses meilleurs jours pour un spectacle de Pierres en Lumières en compagnie de la Compagnie de la Pirouette pour un spectacle de feu !

Vente de pains et brioches feuilletées..

Samedi 2024-05-18 fin : 2024-05-19 . .

Moulin de l’Arbalète Route des Moulins

Saint-Maclou-de-Folleville 76890 Seine-Maritime Normandie



Come and discover the Moulin de l’Arbalète on one of its best days for a Stones in Light show, accompanied by the Compagnie de la Pirouette for a fire show!

Bread and puff pastry for sale.

Venga a descubrir el Moulin de l’Arbalète en uno de sus mejores días para disfrutar de un espectáculo de luces de piedra, ¡acompañado por la Compagnie de la Pirouette para un espectáculo de fuego!

Venta de pan y bollos hojaldrados.

Entdecken Sie die Moulin de l’Arbalète an einem ihrer besten Tage für ein Spektakel aus Steinen in Lichtern in Begleitung der Compagnie de la Pirouette für eine Feuershow!

Verkauf von Blätterteigbroten und Brioches.

