Nuit Européenne des Musées 2024 Juliobona Place Félix Faure Lillebonne, samedi 18 mai 2024.

Venez découvrir gratuitement le musée Juliobona de nuit ! Il vous ouvre ses portes de 18h30 à 0h00 pour la Nuit des musées. Et à cette occasion vous aurez, pour vous, le tout nouveau musée Juliobona ! Pour fêter cette réouverture de façon festive, nous vous proposons une ambiance musicale assurée par le Conservatoire de Caux Seine agglo.

Vous pouvez aussi profiter de la nouvelle présentation des collections du musée par vous-même en toute liberté. Et si vous préférez être accompagnés, nous vous proposons une visite du musée et du théâtre dans le noir à la lampe torche à 22h30, une façon originale d’observer les œuvres.

Petits et grands enfants sont également invités à découvrir les collections lors d’un parcours ludique proposé en autonomie tout au long de la soirée !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 18:30:00

fin : 2024-05-18

Place Félix Faure Musée gallo-romain Juliobona

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie musees@cauxseine.fr

