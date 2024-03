Concert Pablo CAMPOS Centre culturel Simone Signoret Amfreville-la-Mi-Voie, vendredi 17 mai 2024.

Concert Pablo CAMPOS Concert de jazz dans le cadre du Festival de Jazz du Plateau Est de Rouen Vendredi 17 mai, 20h30 Centre culturel Simone Signoret Entrée : 12 € (réduit : 10 €)

Pablo Campos, figure montante du jazz, captive par ses multiples facettes artistiques. Membre fondateur du collectif ZOOT, il brille aux côtés de jeunes talents parisiens, notamment avec Natalie Dessay dans le captivant spectacle « Pannonica ». Invité prestigieux du Keystone Big Band, il enchante sur scène et en studio.

Son dernier album « People Will Say » enregistré à New York, avec deux maîtres du jazz américain Peter et Kenny Washington, a conquis critiques et auditeurs.

«Pablo Campos parvient à surprendre et à charmer, à enthousiasmer avec un naturel désarmant et un sens du swing indéfectible. » Jean-Pierre Jackson (Classica).

Centre culturel Simone Signoret 2, rue Pierre Mendès-France, Amfreville-la-Mivoie Amfreville-la-Mi-Voie 76920 Seine-Maritime Normandie