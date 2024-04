Pierres en Lumières au Musée Victor Hugo Maison Vacquerie Villequier Rives-en-Seine, samedi 18 mai 2024.

Pierres en Lumières au Musée Victor Hugo Maison Vacquerie Villequier Rives-en-Seine Seine-Maritime

-Dans le jardin Visite musicale et étoilée de 20h à 23h30

Venez profiter d’une mise en lumière et en musique de la façade du musée et du jardin. Avec une scénographie romantique et lumineuse (installation de 200 lanternes avec bougies).

-Dans le musée Visite musicale et poétique de 20h à 23h30

Venez profiter d’une visite guidée à la bougie accompagnée de diffusion de musiques romantiques et d’extraits de poèmes issus des Contemplations.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18 23:30:00

Villequier Quai Victor Hugo

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie musees.departementaux@seinemaritime.fr

L’événement Pierres en Lumières au Musée Victor Hugo Maison Vacquerie Rives-en-Seine a été mis à jour le 2024-04-09 par Seine-Maritime Attractivité