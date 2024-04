[Concert] Duo Cavale Domaine des Roches Dieppe, vendredi 17 mai 2024.

[Concert] Duo Cavale Domaine des Roches Dieppe Seine-Maritime

Cavale c’est la rencontre entre 2 passionnés de guitare Yvan au chant et à la rythmique, Laurent à l’accompagnement et aux choeurs. C’est aussi la rencontre entre 2 univers musicaux. L’un amateur de chanson française, ayant appris la guitare sur les chansons de Brassens et Perret, l’autre fan de Jimmy Hendrix, Led Zeppelin et de David Bowie, ayant troqué sa Gibson et sa Stratocaster contre une électroacoustique. Leur credo ? reprendre des titres oubliés ou connus, à texte ou

pas, de Moulougdi à Bashung, en passant par Trenet ou Capdevielle, sans jamais vouloir copier leurs maîtres mais en interprétant, à leur manière, ces histoires de la chanson française… Un univers électrique mais jamais inconnu, hors des sentiers battus, comme en Cavale….

Restauration légère à 19h

Concert à 20h

Participation au Chapeau

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:00:00

fin : 2024-05-17

Domaine des Roches 73 avenue Gambetta

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie lecafe.domainedesroches@gmail.com

