Visite commentée Dinosaur’Istres La Provence au temps des dinosaures Colline du Castellan Istres, samedi 4 mai 2024.

Visite commentée Dinosaur’Istres La Provence au temps des dinosaures Colline du Castellan Istres Bouches-du-Rhône

Explorez Dinosaur’Istres avec Docteur Thibaut, spécialiste en paléontologie. Partez pour une balade familiale, adaptée aux enfants, du parc avec des commentaires spécifiques sur les dinosaures de Provence et la Provence à l’ère des dinosaures !Familles

Le paysage provençal à beaucoup varié au fil du temps. Des mers profondes abritant des animaux gigantesques, jusqu’aux plaines d’inondations qui servaient de pouponnières aux dinosaures, les environnements ainsi que les faunes qui leur sont associées ont de tout temps changé. Ces variations ont apporté leurs lots d’apparitions et de disparitions de formes de vie. A Istres, terre de fossiles, nous pouvons retracer au travers des fidèles reconstitutions présentes sur la colline du Castellan les grands évènements qui ont marqué les différentes étapes de l’ascension, puis de l’extinction des dinosaures.



. Alors, préparez vos questions et surtout, soyez curieux ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 15:00:00

fin : 2024-05-04 16:45:00

Colline du Castellan Chemin du Castellan

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

