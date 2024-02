Nouvelle Culture HangArt Marseille 4e Arrondissement, vendredi 3 mai 2024.

Nouvelle Culture en concert sur la scène du Hangart le 3 mai.

Nouvelle Culture se présente comme un focus photographique musical et sentimental sur les différents aspects du romantisme, élégant, classique et passionnel.



Par une myriade d’expressions musicales inspirées par les couleurs sonores de la new-wave électronique des années 1980, Nouvelle Culture apporte une « French touch » à l’electro-pop d’aujourd’hui et n’hésite pas à utiliser des phrasés parlés ou « spoken words », incorporant de la poésie à son univers musical. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 19:30:00

fin : 2024-05-03

HangArt 106 Boulevard Françoise Duparc

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

